Безуглая: Сырский готов подписывать любые вариации капитуляции Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов подписывать разные вариации капитуляции и принуждения к миру, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на источники.
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