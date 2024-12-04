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Как извлечь из хейта максимум пользы

Как извлечь из хейта максимум пользы

Как извлечь из хейта максимум пользы  Как правильно реагировать на токсов, завистников, которые, как дементоры, питаются нашими эмоциями и энергией, объяснила Мара Горбова, парапсихолог, медиум, специалист метафизических практик,  эксперт портала  «Эзотерика-инфо» .

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