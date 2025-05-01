"Врагов выше крыши, а союзники есть?": Россия переходит на позицию силы. Хазин заявил о переменах в переговорах с США

Кремль изменил подход в диалоге с Белым домом, отмечает экономист Михаил Хазин. Россия не позволяет Штатам диктовать условия по ряду вопросов, включающих урегулирование украинского конфликта.
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