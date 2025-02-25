Жители Курской области смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утрачено или повреждено, могут оформить льготную ипотеку по ставке до 2% годовых в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации».
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