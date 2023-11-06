Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Оккупанты...Советник Нетаньях...
  • Mark Kapustin
    Жаль конечно, хороший певец мне нравятся его песни.Друг Леонтьева Ге...
  • Евгений
    Она что?.....деньжищь объелась....Депутат Останина ...

ХАМАС попросил Египет открыть КПП Рафах для палестинцев

ХАМАС попросил Египет открыть КПП Рафах для палестинцев

ХАМАС на своем официальном ресурсе заявил, что Израиль отключил связь и Интернет в секторе Газа. Движение также указывает на "жестокие сионистские бомбардировки жилых кварталов" и, что Израиль так скрывает от общественного мнения и средств массовой информации то, что происходит в секторе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх