ХАМАС попросил Египет открыть КПП Рафах для палестинцев

ХАМАС на своем официальном ресурсе заявил, что Израиль отключил связь и Интернет в секторе Газа. Движение также указывает на "жестокие сионистские бомбардировки жилых кварталов" и, что Израиль так скрывает от общественного мнения и средств массовой информации то, что происходит в секторе.