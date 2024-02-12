Мозалев о переходе к Тутберидзе: «В группе Давыденко всего хватало, просто нужно было что-то поменять»

В январе Мозалев объявил о начале сотрудничества с Этери Тутберидзе. – В какой момент появилась полная уверенность, что придется покинуть прошлую группу? – Я достаточно долго думал после чемпионата России, размышлял, скорее, пришла уверенность ближе к Новому году.