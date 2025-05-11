Мэр Читы угрожает полицией благотворительному фонду, собирающему деньги для погорельцев

Координатор благотворительного фонда «Спасательный круг» сообщила редакции ZAB.RU, что депутат от “Единой России” Наталья Куземская и мэр Читы Инна Щеглова выкидывают «Спасательный круг» из всех чатов и угрожают полицией.
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