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Мэр Читы угрожает полицией благотворительному фонду, собирающему деньги для погорельцев

Мэр Читы угрожает полицией благотворительному фонду, собирающему деньги для погорельцев

Координатор благотворительного фонда «Спасательный круг» сообщила редакции ZAB.RU, что депутат от “Единой России” Наталья Куземская и мэр Читы Инна Щеглова выкидывают «Спасательный круг» из всех чатов и угрожают полицией.

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