Военное обозрение

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СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему

СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему

СБУ при содействии Нацполиции, Нацгвардии и ВСУ начала процедуру проверки всех машин в Деснянском районе Киева, в частности, в микрорайоне Лесного массива, а также на прилегающих к нему территориях и в окрестностях столицы страны.

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