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Смоленская Газета

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Василий Анохин: В этом году на развитие сельского хозяйства на Смоленщине выделили свыше 1,5 миллиарда рублей

Василий Анохин: В этом году на развитие сельского хозяйства на Смоленщине выделили свыше 1,5 миллиарда рублей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в день профессионального праздника работников агропромышленного комплекса отметил, что в этом году Смоленщина заняла 1 место в России по посевным площадям, занятым льном-долгунцом.

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