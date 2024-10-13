Василий Анохин: В этом году на развитие сельского хозяйства на Смоленщине выделили свыше 1,5 миллиарда рублей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в день профессионального праздника работников агропромышленного комплекса отметил, что в этом году Смоленщина заняла 1 место в России по посевным площадям, занятым льном-долгунцом.
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