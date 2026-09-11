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Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США

Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США

25 лет назад захваченные террористами, входившими в организацию "Аль-Каида"* под руководством Усамы бен Ладена, пассажирские самолёты таранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также Пентагон.

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