Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Global Look Press | MOD Russia Экипаж российского фрегата «Адмирал Горшков», который выполняет задачи в западной части Атлантического океана, провел учения с использованием гиперзвукового оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.
Global Look Press | MOD Russia Экипаж российского фрегата «Адмирал Горшков», который выполняет задачи в западной части Атлантического океана, провел учения с использованием гиперзвукового оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.
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