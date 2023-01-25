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Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Global Look Press | MOD Russia Экипаж российского фрегата «Адмирал Горшков», который выполняет задачи в западной части Атлантического океана, провел учения с использованием гиперзвукового оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.

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