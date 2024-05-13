Прокуратура уличила представительство "Уральских авиалиний" в незаконных багажных сборах

За оформление ручной клади и багажа в ООО "Аэродом" взимали по 300 рублей Уральская транспортная прокуратура закончила проверку ООО "Аэродом", которое осуществляло представительство "Уральских авиалиний".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии