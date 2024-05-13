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Прокуратура уличила представительство "Уральских авиалиний" в незаконных багажных сборах

Прокуратура уличила представительство "Уральских авиалиний" в незаконных багажных сборах

За оформление ручной клади и багажа в ООО "Аэродом" взимали по 300 рублей  Уральская транспортная прокуратура закончила проверку ООО "Аэродом", которое осуществляло представительство "Уральских авиалиний".

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