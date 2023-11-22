«Интер Майами» Месси не сыграет с «Аль-Насром» Роналду в предсезонном турнире

“Интер Майами” с Лионелем Месси в составе не сыграет с “Аль-Насром”, где выступает Криштиану Роналду, в предсезонном турнире Американский футбольный клуб “Интер Майами”, в котором играет Лионель Месси, опроверг информацию о участии команды в турнире Riyadh Season Cup и матче с клубом “Аль-Наср” из Саудовской Аравии, где играет Криштиану Роналду.