Приднестровский депутат – о ситуации с газом: Кишинев хочет нас задушить

Молдавские власти хотят заставить Приднестровье сдаться и отдать Кишиневу весь промышленный и энергетический потенциал, рассказал РЕН ТВ депутат Верховного Совета Приднестровья, президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов, комментируя ситуацию с прекращением поставок газа в Молдавию из-за задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом".