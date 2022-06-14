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Гинцбург рассказал о первых результатах вакцинации детей от COVID

Микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей в возрасте 9-11 лет не было отмечено.

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