Жители Гренландии опасаются, что американские военные выгонят их из домов Жители Гренландии выражают серьёзную тревогу в связи с планами США по на.
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Жители Гренландии опасаются, что американские военные выгонят их из домов Жители Гренландии выражают серьёзную тревогу в связи с планами США по на.
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