"Жена не хотела исполнять супружеские обязанности": Натан признался Диброву

В новом шоу на VK артист был назван "инфантильным человеком с амбивалентным поведением". И снова на повестке дня Натан! На сей раз его в свое шоу пригласил Дмитрий Дибров, который во "ВКонтакте" занимается психологическим разбором личности приглашенных героев.
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