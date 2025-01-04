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"Жена не хотела исполнять супружеские обязанности": Натан признался Диброву

"Жена не хотела исполнять супружеские обязанности": Натан признался Диброву

  В новом шоу на VK артист был назван "инфантильным человеком с амбивалентным поведением". И снова на повестке дня Натан! На сей раз его в свое шоу пригласил Дмитрий Дибров, который во "ВКонтакте" занимается психологическим разбором личности приглашенных героев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему  мы  должны  знать о каком-то  дебиле  Натане? Кому  и чем он интересен?  Про него слышу  впервые.
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7 час.

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