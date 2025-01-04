"Жена не хотела исполнять супружеские обязанности": Натан признался Диброву

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

В новом шоу на VK артист был назван "инфантильным человеком с амбивалентным поведением". И снова на повестке дня Натан! На сей раз его в свое шоу пригласил Дмитрий Дибров, который во "ВКонтакте" занимается психологическим разбором личности приглашенных героев.