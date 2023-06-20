Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства

Украина намерена закупить шведские боевые машины пехоты CV90 для оснащения ВСУ. Как пишет украинская пресса, планы по закупкам довольно амбициозные, Киев нацелился на приобретение не менее тысячи БМП в сотрудничестве с Чехией и Словакией.
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