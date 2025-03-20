Семья из Канады объяснила свой переезд в Россию

Семья Ганицевых из Канады в 2021 году перебралась в Россию, устрашившись доступности детям информации о ЛГБТ* и возможности назначения подросткам гормональной терапии (с последующей операцией по смене пола).
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