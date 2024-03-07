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Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии

Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии

В Молдавии усугубляется конфликт центральных властей и Гагаузии. Глава автономии Евгения Гуцул в начале марта съездила в Россию, где на встречах с Валентиной Матвиенко и Владимиром Путиным попросила о помощи.

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