Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии

В Молдавии усугубляется конфликт центральных властей и Гагаузии. Глава автономии Евгения Гуцул в начале марта съездила в Россию, где на встречах с Валентиной Матвиенко и Владимиром Путиным попросила о помощи.
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