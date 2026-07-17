Михаил Федоров публично разгромил Александра Сырского прямо перед уходом с поста министра обороны

Почему министр обороны Украины позволил себе публичную критику главкома ВСУ? Что стоит за словами Федорова о том, что Сырский «притесняет таланты» в армии? Как демарш Михаила Федорова влияет на политическую устойчивость президента Зеленского? И появится ли вскоре новый компромат на окружение президента, и как он изменит расклад сил? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.