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Говорит Европа ⚡

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Михаил Федоров публично разгромил Александра Сырского прямо перед уходом с поста министра обороны

Михаил Федоров публично разгромил Александра Сырского прямо перед уходом с поста министра обороны

Почему министр обороны Украины позволил себе публичную критику главкома ВСУ? Что стоит за словами Федорова о том, что Сырский «притесняет таланты» в армии? Как демарш Михаила Федорова влияет на политическую устойчивость президента Зеленского? И появится ли вскоре новый компромат на окружение президента, и как он изменит расклад сил? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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