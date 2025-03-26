600 современных российских ноутбуков в день по полному циклу начали выпускать в Калининградской области

Российская компания GS Group, занимающаяся разработкой и производством электроники, сообщила о запуске сборки ноутбуков на заводе своей дочерней компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), расположенном в городе Гусеве Калининградской области.
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