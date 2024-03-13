Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье.

Уя

Уфимцев я

Ох уж эти армяне... Перемудрствовали, однако! Хотели в этом евреев даже переплюнуть, да... ума-разума не хватило. Хотя хитрости у них - хоть отбавляй. Жалко, жалко... Ну да ладно, это их выбор, это их в очередной рах обманули "добрые дяди" из Европы. А они и рады "обманываться"... Людей простых, далеких от политики, искренне жалко. Увы и ах...