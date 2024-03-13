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Добрый Мир

5 783 подписчика

Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье.

Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье.

8 марта 39K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Ох уж эти армяне... Перемудрствовали, однако! Хотели в этом евреев даже переплюнуть, да... ума-разума не хватило. Хотя хитрости у них - хоть отбавляй. Жалко, жалко... Ну да ладно, это их выбор, это их в очередной рах обманули &quot;добрые дяди&quot; из Европы. А они и рады &quot;обманываться&quot;... Людей простых, далеких от политики, искренне жалко. Увы и ах...
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