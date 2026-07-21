Дрон атаковал женщину на самокате в Токмаке - Евгений Балицкий

В результате атак ВСУ в Запорожской области за сутки пострадали два человека. В Токмаке дрон атаковал женщину 1986 года рождения на самокате, а в другой атаки беспилотника ранен мужчина 1973 года рождения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.