Азу из говядины с солеными огурцами

Азу из говядины с соленым огурцами - очень вкусное и одновременно не сложное и практичное блюдо. Для его приготовления используются доступные продукты, но результат вас обязательно порадует своим пикантным вкусом и неповторимым ароматом.
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