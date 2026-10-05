Such people as German Chancellor Friedrich Merz and chairman of the Federal Intelligence Service (BND) Martin Jaeger are trying to draw the Germans into a confrontation with Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
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