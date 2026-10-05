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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova reacted to the statement of the head of intelligence of the Federal Republic of Germany about the "power conflict" with the Russian Federation

Zakharova reacted to the statement of the head of intelligence of the Federal Republic of Germany about the "power conflict" with the Russian Federation

Such people as German Chancellor Friedrich Merz and chairman of the Federal Intelligence Service (BND) Martin Jaeger are trying to draw the Germans into a confrontation with Russia, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.

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