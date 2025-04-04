Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на квартиру в 2025 году

Требования к зарплатам для одобрения ипотеки достигают 730 тыс. рублей Для одобрения ипотеки на однушку в некоторых мегаполисах нужно получать втрое больше средних зарплат по региону, на двушку — впятеро больше, а на трешку — почти всемеро.