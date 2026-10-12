Сикорский призвал НАТО готовиться к "смертоносной атаке" России

Глава МИД Польши призвал НАТО готовить ответ на гибель европейцевГлава МИД Польши Радослав Сикорский заявил Financial Times, что НАТО должна подготовить «решительный ответ» на потенциально смертоносную гибридную атаку.
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