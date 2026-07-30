Астраханские шестиклассницы вошли в топ-100 финалисток Всероссийского конкурса

Каждая отметилась в своем направлении. Специальное жюри детской номинации «Сказки народов моей страны» объявило победителей XXIII Всероссийского конкурса авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей.
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