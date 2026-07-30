Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Астраханские шестиклассницы вошли в топ-100 финалисток Всероссийского конкурса

Астраханские шестиклассницы вошли в топ-100 финалисток Всероссийского конкурса

Каждая отметилась в своем направлении. Специальное жюри детской номинации «Сказки народов моей страны» объявило победителей XXIII Всероссийского конкурса авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии