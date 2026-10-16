XV Республиканский слет коллекционеров пройдет 18 октября во Дворце культуры и спорта железнодорожников в Минске, его участниками станут более 700 человек из Беларуси и пяти российских городов.
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