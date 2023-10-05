Россияне назвали размер зарплаты учителя для достойной жизни

Сергей Шкурин

Понятное дело, что труд учителя труден и с некоторых пор - опасен. А ведь они учились, знали, что им предстоит. Можно подумать, что в современной России только три профессии ценны и востребованы. Учителя, врачи, ITшники. Остальных как будто нет и платить им не надо! На минималках проживут! Хотя о квалификациях означенных специалистов можно спорить....