По данным Росстата, российские учителя в среднем получают 63 тысячи рублей Достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.
Россияне назвали размер зарплаты учителя для достойной жизни
Комментарии
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Сергей Шкурин
Понятное дело, что труд учителя труден и с некоторых пор - опасен. А ведь они учились, знали, что им предстоит. Можно подумать, что в современной России только три профессии ценны и востребованы. Учителя, врачи, ITшники. Остальных как будто нет и платить им не надо! На минималках проживут! Хотя о квалификациях означенных специалистов можно спорить....
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