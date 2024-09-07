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До фронта колонна из Львова не доедет. "Северяне" сделали Сумы кладбищем HIMARS — Горячие СВОдки

До фронта колонна из Львова не доедет. "Северяне" сделали Сумы кладбищем HIMARS — Горячие СВОдки

Фото: Коллаж Царьграда30,4K прочтений Вчера На Западенщине горит большегрузная техника. Институт связи Полтавы потерял убитыми и ранеными семь сотен военных.

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