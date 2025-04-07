Путин утвердил порядок установления требований к участникам аукционов на недра

Указ президента РФ Владимира Путина о порядке подготовки проектов поручений об установлении специальных требований к участникам аукционов на участки недр представляет собой важный шаг в регулировании использования природных ресурсов страны.
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