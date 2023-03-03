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Представитель Белого дома сообщила, что часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована вокруг украинской проблематики

Представитель Белого дома сообщила, что часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована вокруг украинской проблематики

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что грядущие переговоры президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут в основном сфокусированы вокруг украинской проблематики.

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