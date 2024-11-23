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В Абхазии предложили протестировать валюту Союзного государства

В Абхазии предложили протестировать валюту Союзного государства

Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба предложил использовать территорию Абхазии в качестве экспериментальной площадки для тестирования единой валюты Союзного государства (СГ) России и Белоруссии.

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