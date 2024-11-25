Под Саратовом мужчина убил водителя подрезавшей его «Оки». «Не смогли разъехаться»

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге в Саратовской области В городе Марксе Саратовской области 41-летний предприниматель Рубик Акопян убил водителя и ранил пассажира «Оки», с которыми не поделил дорогу.
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