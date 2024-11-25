Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Череда жертвоприношений... В воздухе у них витает... УБЕЙ БЛИЖНЕГО, ИЛИ ОН УБЬЁТ ТЕБЯ... Такая особая радость... Слащ...На Украине призва...
  • Александр Ширай
    Встаёт вопрос... Почему "украинцы" Хрущёв и Брежнев не выгнали "галичину" из СССР?У Зеленского есть...
  • borisych
    он не дочитал обновленную ядерную доктрину РОССИИНАТО собираются н...

Под Саратовом мужчина убил водителя подрезавшей его «Оки». «Не смогли разъехаться»

Под Саратовом мужчина убил водителя подрезавшей его «Оки». «Не смогли разъехаться»

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге в Саратовской области В городе Марксе Саратовской области 41-летний предприниматель Рубик Акопян убил водителя и ранил пассажира «Оки», с которыми не поделил дорогу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Чой-то армяшки раздухарились в России,а где были эти твари,когда их родину раком поставили азербайджанцы-прятались и вдруг возомнили себя воинами,вот же пакостники?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх