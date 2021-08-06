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Утро 6 августа для России на Играх в Токио получилось ударным! Сёстры Дина и Арина Аверины -первые после двух упражнений

Утро 6 августа для России на Играх в Токио получилось ударным! Сёстры Дина и Арина Аверины -первые после двух упражнений

На Олимпиаде в Токио утром 6 августа российские спортсмены в разных видах спорта одолели важнейшие рубежи на пути к золотым медалям.

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