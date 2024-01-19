Версия гибели А-50. Украинская. Независимого австрийца. Наша. Теперь - британская

Пока что самой правдоподобной из озвученных является версия австрийца. Когда прежний раз накрыли наше ПВО, то уничтожили установку С-400 и станцию радиолокационного обнаружения на южном направлении. Затем было уничтожение в доке Севастополя десантного корабля, подводной лодки и далее штаба ЧФ. Какой ещё выстрел в спину нашего ПВО? Они там часами на нашей территории описывали круги и эллипсы над морем над нашей территорией. Очередной паркетный генерал послал самолёт в зону поражения как и крейсер "Москва". Необучаемые лампасники-паркетники, устроенные по блату на тёплые места.

mars_z Супрунов

Все, что было высказано в этом опусе, говорит о том, что в руководстве страны находятся на должностях не компетентные люди, а порой и вредители!!! Кто помнит руководство МО Сердюковым-Табуреткиным и сколько бед он принес ВС России??? А принес он: - уничтожение ПВО, соединив его с ВВС и общее руководство двумя не совместимыми по задачам управлениями передал командующему ВВС; - уничтожил военные академии, которые готовили высший командный состав для руководства соединениями и объединениями; - уничтожил инженерные академии, готовящие военных ученых для разработки новых видов вооружения и техники; - уничтожил около 60 военных училищ готовящих младший командный состав. лейтенантов- командиров взводов, и сейчас на СВО это отражается, недостает лейтенантов; - уничтожил тактическую единицу Дивизия, перевел всю структуру на бригады, которая не может самостоятельно выполнять тактические задачи, и сейчас вновь пришлось переводить все бригады на дивизии!!! А кто понес наказание за это, да никто, вот только отражается все это на количестве погибших наших солдат и вооружения!!! И даже сейчас это не не в полной мере стараются устранить, чтобы не случалось такого больше!!!