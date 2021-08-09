Росстат зафиксировал снижение расходов на ритуальные услуги

Жители России стали больше экономить на ритуальных услугах, сообщает Росстат. Директор похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов рассказал изданию "Коммерсант", что доходы ритуальных агентств снизились из-за уменьшения средних расходов на погребение.