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НХЛ. «Детройт» примет «Ванкувер», «Коламбус» в гостях у «Чикаго», «Даллас» против «Виннипега»

«Коламбус» проведет гостевой матч с «Чикаго», «Даллас» сыграет с «Виннипегом».  НХЛ Регулярный чемпионат Детройт – Ванкувер Дата проведения 1 декабря, 20.

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