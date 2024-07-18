Встреча поэтического клуба в Доме Молодёжи 🗓 21 июля, 18:00 📍 Навагинская, 9 📞 8(913)912-21-09 📍 Вход свободный, участие по записи 🎙 Интересный Сочи.
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Встреча поэтического клуба в Доме Молодёжи 🗓 21 июля, 18:00 📍 Навагинская, 9 📞 8(913)912-21-09 📍 Вход свободный, участие по записи 🎙 Интересный Сочи.