Доллар под давлением: анализ сценариев его будущего движения Ирэн ОрлонскаяАнна Веденеева, финансовый эксперт, поделилась своим мнением о будущем курса доллара, который на данный момент составляет 90,43 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии