Курцын поддержал экранизации русских сказок для нового поколения

Актёр Роман Курцын одобрил тренд на экранизации русских сказок для нового поколения. Он подчеркнул необходимость адаптации языка, а также представил свой детский боевик «Малыш-каратист», объединяющий семейные и спортивные ценности.
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