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Царьград

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Курцын поддержал экранизации русских сказок для нового поколения

Курцын поддержал экранизации русских сказок для нового поколения

Актёр Роман Курцын одобрил тренд на экранизации русских сказок для нового поколения. Он подчеркнул необходимость адаптации языка, а также представил свой детский боевик «Малыш-каратист», объединяющий семейные и спортивные ценности.

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