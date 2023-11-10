Оператор FPV-дронов Джамбо заявил, что ему помогло увлечение видеоиграми

Оператор FPV-дронов с позывным Джамбо, уничтожающий украинских боевиков в районе Работино на Запорожском направлении, заявил «Звезде», что научиться управлять беспилотниками ему помог богатый опыт увлечения видеоиграми.
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