В России предотвратили более 400 терактов с начала спецоперации на Украине

С начала спецоперации на территории России было пресечено более 400 террористических преступлений. Об этом в рамках заседания Национального антитеррористического комитета РФ рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.
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