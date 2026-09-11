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Исследование OpenAI выявило слабое место в безопасности смарт-контрактов

Исследование OpenAI выявило слабое место в безопасности смарт-контрактов

Исследование OpenAI показало, что искусственный интеллект способен находить неожиданные математические решения, которые могут иметь значение для безопасности блокчейн-протоколов.

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