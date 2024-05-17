Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

МП

Михаил Пантюхин

Эта "служба" ФМС давно себя дискредитипрвала!!! Там "работают" только за мзду, ни чести ни совести!!! Сажать за измену Родине этих продажных мразей!!! Вот из-за таких "сотрудников " полиции и не доверяет народ правоохранительным органам !!! Долго ещё придётся полиции чистить свои ряды!!!!! И самое главное, чтобы это было не раз и не два, а на постоянной основе, ведь вся наглость ржавых базируется на осознании, в России все и всех можно купить, даже законы РФ!!! А это начало разрушение государства на почве коррупции и лоббистов-ассимиляторов, которые почему-то до сих пор не ответили за преступления своей ржавой армии!!!!!