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  • Михаил Пантюхин
    Эта "служба" ФМС давно себя дискредитипрвала!!! Там "работают" только за мзду, ни чести ни совести!!! Сажать за измен...Полиция Подмосков...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, народ зарабатывает как может. Все хотят жить не посредствам.Полиция Подмосков...
  • лина любимцева
    НЕТ СЛОВ, ОДНИ...Полиция Подмосков...

Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Интересная жизнь с Vera Star В Московской области нашли удивительную "лавку волшебства", где местные кудесники легким движением руки, превращали уроженцев Средней Азии в простых украинцев, путем выдачи им поддельных документов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕТ СЛОВ, ОДНИ...
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, народ зарабатывает как может. Все хотят жить не посредствам.
Ответить
4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эта &quot;служба&quot; ФМС давно себя дискредитипрвала!!! Там &quot;работают&quot; только за мзду, ни чести ни совести!!! Сажать за измену Родине этих продажных мразей!!! Вот из-за таких &quot;сотрудников &quot; полиции и не доверяет народ правоохранительным органам !!! Долго ещё придётся полиции чистить свои ряды!!!!! И самое главное, чтобы это было не раз и не два, а на постоянной основе, ведь вся наглость ржавых базируется на осознании, в России все и всех можно купить, даже законы РФ!!! А это начало разрушение государства на почве коррупции и лоббистов-ассимиляторов, которые почему-то до сих пор не ответили за преступления своей ржавой армии!!!!!
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2 час.

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