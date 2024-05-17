Интересная жизнь с Vera Star В Московской области нашли удивительную "лавку волшебства", где местные кудесники легким движением руки, превращали уроженцев Средней Азии в простых украинцев, путем выдачи им поддельных документов.
Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ
Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕТ СЛОВ, ОДНИ...
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, народ зарабатывает как может. Все хотят жить не посредствам.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эта "служба" ФМС давно себя дискредитипрвала!!! Там "работают" только за мзду, ни чести ни совести!!! Сажать за измену Родине этих продажных мразей!!! Вот из-за таких "сотрудников " полиции и не доверяет народ правоохранительным органам !!! Долго ещё придётся полиции чистить свои ряды!!!!! И самое главное, чтобы это было не раз и не два, а на постоянной основе, ведь вся наглость ржавых базируется на осознании, в России все и всех можно купить, даже законы РФ!!! А это начало разрушение государства на почве коррупции и лоббистов-ассимиляторов, которые почему-то до сих пор не ответили за преступления своей ржавой армии!!!!!
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2 час.
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