Заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине.
Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине
Комментарии
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Владимир Соловьев
ПУСТЬ МЕДВЕДЕВ РАССКАЖЕТ, КАК БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОНИ НА ПАРУ С БУХГАЛТЕРОМ СЕРДЮКОВЫМ СОЗДАЛИ "ЛЕГЕНДАРНУЮ И НЕПОБЕДИМУЮ" И ПЕРЕДАЛИ ЭТО ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЮ ШОЙГУ СО ВСЕМИ ТРАДИЦИЯМИ?!
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11 час.
ПавелЗзаварзин
Димон - свободный художник-абстракционист...
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7 час.
Юрий Астахов
...а Медведев водрузит на рейхстаге свое знамя😁😅
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6 час.
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