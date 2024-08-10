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Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине

Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине

Заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПУСТЬ МЕДВЕДЕВ РАССКАЖЕТ, КАК БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОНИ НА ПАРУ С БУХГАЛТЕРОМ СЕРДЮКОВЫМ СОЗДАЛИ &quot;ЛЕГЕНДАРНУЮ И НЕПОБЕДИМУЮ&quot; И ПЕРЕДАЛИ ЭТО ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЮ ШОЙГУ СО ВСЕМИ ТРАДИЦИЯМИ?!
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11 час.
ПавелЗзаварзин
Димон - свободный художник-абстракционист...
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7 час.
Юрий Астахов
...а Медведев водрузит на рейхстаге свое знамя😁😅
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6 час.

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