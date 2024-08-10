Медведев пригрозил Германии новейшими российскими танками в Берлине

Владимир Соловьев

ПУСТЬ МЕДВЕДЕВ РАССКАЖЕТ, КАК БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОНИ НА ПАРУ С БУХГАЛТЕРОМ СЕРДЮКОВЫМ СОЗДАЛИ "ЛЕГЕНДАРНУЮ И НЕПОБЕДИМУЮ" И ПЕРЕДАЛИ ЭТО ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЮ ШОЙГУ СО ВСЕМИ ТРАДИЦИЯМИ?!