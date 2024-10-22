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Сотрудниками полиции Сакского района устанавливается местонахождение гражданина

Сотрудниками полиции Сакского района устанавливается местонахождение гражданина

Сотрудниками полиции Сакского района устанавливается местонахождение гражданинаМО МВД России «Сакский» разыскивается Шкурпела Олег Иванович, 16.

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