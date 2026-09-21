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«Мы больше не вместе»: жена Стаса Михайлова внезапно объявила о расставании — ещё недавно они отмечали 15 лет брака

«Мы больше не вместе»: жена Стаса Михайлова внезапно объявила о расставании — ещё недавно они отмечали 15 лет брака

Утро 21 сентября для поклонников Стаса Михайлова началось с неожиданной новости. Инна Михайлова, много лет остававшаяся рядом с певцом, публично заявила: «Мы больше не вмест Одновременно она попросила больше не связывать её с нынешним образом мужа и дала понять, что происходящее вокруг артиста теперь — не её ответственность.

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